Sjaan van Clarissen en Tinus Buitenboer zeggen eindelijk ja tegen elkaar tijdens boerenbruiloft

EINDHOVEN - Na een extra lange verloving trouwde het Lampegatse Boerenbruidspaar Sjaan en Tinus eindelijk in het onecht op carnavalsdinsdag in De Schuur.

Sjaan van Clarissen en Tinus Buitenboer stralen als ze op het podium staan in de feesttent De Schuur voor de Paterskerk in Eindhoven. Het bruidspaar verloofde zich in november 2021, maar trouwen een jaar later dan gepland. Ook hun bruiloft moest afgezegd worden vanwege ‘het’ virus.

,,We hebben al een mooie aanloop naar de bruiloft gehad”, zegt Sjaan. Tinus. die zijn stem na weken feesten kwijt is, fluistert: ,,Het is druk geweest, maar inderdaad zo mooi.

Al lang partners in het echt

Het is een prima dag voor de bruiloft en de optocht, droog en niet te koud. Een onechte trouwerij dan wel, want in het dagelijkse leven zijn Jeanne-Marie Rademaker (Sjaan) en Mart Brandt (Tinus) al lang partners.

Voordat ze elkaar het jawoord geven, maakt het paar een rit in de boerenkar door de stad. Ze trekken veel bekijks. Voor de boeren geldt: ‘Hoe meer ziel, hoe meer vreugd’, iedereen kan aanhaken. Op de feesttent op de Markt word de Eindhovense Stadsprins Kachelaan en zijn gevolg opgehaald. Zij zijn de getuigen bij het huwelijk.

Tradities doorbroken

Volgens de traditie trouwt het boerenbruidspaar al jaren op de Markt in Eindhoven. Dit jaar zijn meerdere tradities doorbroken. De boerenbrunch, voorafgaand aan de bruiloft, is dit jaar ook in De Schuur. ,,Het was super verzorgd en gezellig. We waren met 140 man. Het voordeel is dat met z’n allen bij elkaar zitten. In de kroeg zitten we meer apart”, aldus Antoon Verbeek, voorzitter van de commissie Boerenbruiloft.

Quote Wij boeren willen ons meer laten zien. We feesten al vijf dagen, voorheen alleen op de dinsdag Antoon Verbeek, voorzitter commissie Boerenbruiloft

Dit jaar was ook de primeur dat het Boerenvolk met een koets met het bruidspaar mee hebben gelopen met de Lampegatse optocht. Verbeek: ,,En vandaag weer een optocht. Wij boeren willen ons meer laten zien. We feesten al vijf dagen, voorheen alleen op de dinsdag. We zijn ook veel op bezoek geweest bij andere carnavalsverenigingen.”

Speciaal bruiloftslied

Als de stoet aankomt bij De Schuur lopen Sjaan en Tinus onder luid applaus en de bruidsmars onder de bogen door naar het podium. De zanggroep Boeremoeske staat klaar om het paar te verwelkomen met het bruiloftslied geschreven voor het paar Zie nou die twee daar staan. Na de ‘carnavalspotpourri’ en het ‘Eindhovens lied’ is het zover en trouwen Sjaan en Tinus in het onecht.

De eerste burger van het Lampegatse Boerenvolk treedt op het podium om het burgerlijke huwelijk te sluiten met als getuige stadsprins Kachelaan. Tinus krijgt als eerst de vraag of hij met Sjaan wil trouwen. Met zijn laatste stemgeluid roept hij: ,,Ja!”. In zijn geluksmoment begint hij Sjaan al te kussen, maar die heeft nog geen ja gezegd. Na haar ja, vallen ‘man en vrouw’ elkaar in de armen. Aan alle wettelijke eisen is dan voldaan.

‘Kindje maken’

Na een muzikaal optreden wordt het voor de kerk met de kapelaan en de adjudanten van de prins als misdienaars nog een keer dunnetjes over gedaan. En dan gaat het boerenvolk de middag afronden en zit het erop voor dit jaar.

En voor Sjaan en Tinus? Het kersverse paar gaat woensdag haringhappen en dan is het uitrusten. Sjaan lachend: ,,In het weekend gaan we het ‘kindje maken’, zodat we ons kindje bij de verloving van het nieuwe boerenbruidspaar in november kunnen laten zien.”

Volledig scherm Het boerenbruidspaar tijdens de tocht door de stad. © ED