Vervoerder Keolis raakt de eerder gewonnen mega-concessie voor het busvervoer in IJssel-Vecht kwijt. De drie opdrachtgevende provincies trekken de concessie IJssel-Vecht in vanwege het ‘opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie’. Keolis kan nog in verweer tegen dit besluit.

Een hernieuwde aanbestedingsprocedure biedt de regionale busfabrikanten VDL en Ebusco mogelijk nieuwe kansen op de recordorder van 259 elektrische bussen. De provincies willen nadat hun besluit definitief is in gesprek met de nummers twee en drie van de oorspronkelijke procedure. Als zij hun bieding van destijds gestand willen doen, kunnen ze de opdracht alsnog binnenhalen. De betreffende vervoermaatschappij bepaalt vervolgens met welke busfabrikant hij in zee gaat.

Keolis had de opdracht voor de 259 e-bussen gegund aan het Chinese BYD. Daarnaast kreeg Ginaf de order voor de levering van ruim 50 buurtbussen. Op de keuze voor Chinese busleveranciers was veel kritiek, omdat VDL hierbij naast de order greep.

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland maakten hun voorgenomen besluit om de concessieverlening aan Keolis in te trekken zojuist bekend. De verschillende provinciebesturen hebben de afgelopen zeven weken overleg gevoerd over het wel of niet intrekken van de ‘sjoemel-concessie’ IJssel-Vecht na signalen over geheime frauduleuze contracten.

Vals spel gespeeld

,,Er is onjuiste informatie verstrekt in de aanbesteding en we voelen ons besodemieterd”, stelt gedeputeerde Bert Boeman van de provincie Overijssel. ,,Die gunning moeten we intrekken. De integriteit staat boven alles. Er is vals spel gespeeld.”

Twee concurrerende vervoersbedrijven zijn gevraagd om een noodconcessie te organiseren vanaf december. Vervolgens zal een nieuwe concessie op zijn vroegst in december 2021 ingaan. Keolis heeft nog veertien dagen om bezwaar te maken.

De aanbesteding gaat over het busvervoer voor de komende tien jaar in Midden-Overijssel, delen van de Veluwe en Lelystad. Niet eerder werd een OV-aanbesteding van deze omvang uitgeschreven door de provincies. Er is liefst 900 miljoen euro mee gemoeid.

Geheime afspraken

Een bedrijfsjurist van Keolis kwam er eerder dit jaar achter dat Keolis-medewerkers waaronder de vlootmanager en operationeel directeur in het geheim afspraken hadden gemaakt met de busleveranciers. De ‘frauduleuze’ afspraken gingen over leveringsgarantie van van de buurtbussen van Ginaf en het thema ‘circulariteit’ waaronder de garantie van accu’s. De provincies kozen voor Keolis, maar wisten niets van de geheime contracten met andere voorwaarden.

Genoeg reden voor stopzetten concessie

Keolis verliest in een klap een enorme opdracht. Volgens aanbestedingsexpert Wouter Stolwijk zijn er genoeg redenen om de concessie stop te zetten, hoewel de gevolgen voor de reiziger groot kunnen zijn.

,,Hoe eerlijk is het om een bedrijf dat zo’n fout heeft gemaakt hiermee weg te laten komen? Het belang van de reiziger is weliswaar heel belangrijk, maar dat kan niet het enige zijn dat meespeelt. Dan kom je in Italiaanse toestanden terecht.”

Hoe nu verder?

Volledig scherm Onthulling van een trein van Keolis, die vernoemd is naar Bert Boerman. © Frans Nikkels De provincies zullen de komende maanden alle zeilen bij moeten zetten om het busvervoer vanaf december door te laten gaan. Naar alle waarschijnlijkheid zullen concurrerende vervoersbedrijven die meededen aan de aanbesteding dit vervoer organiseren.

Hoofdpijndossier

De ‘busfraude’ is een hoofdpijndossier geworden voor gedeputeerde Boerman. Zijn naam verscheen eerder op een van de treinen van Keolis. Dat was een cadeautje dat werd gegeven kort voor de gewonnen aanbesteding.

Volgens Boerman heeft het niets met de concessie te maken. Daarnaast is er veel kritiek op de keuze voor Chinese busleveranciers, waarbij VDL naast de order greep.