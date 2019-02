Sjoerd Slaaf heeft eigen plein in Eindhoven

Fresku in première in Parkthea­ter Eindhoven: waarom deze mensen fan zijn

12:02 EINDHOVEN - ‘Voordat het te laat is’ heet de nieuwe theatershow van rapper, verhalenverteller en cabaretier Fresku, die donderdag 28 februari in première gaat in het Parktheater in Eindhoven. Woensdag 27 februari is er een voorpremière. Waarom is de Eindhovenaar zo goed? Drie fans van het eerste uur leggen het even uit.