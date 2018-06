Skateboarders en BMX'ers zitten elkaar in de weg op Strijp-S

EINDHOVEN - Skatehal Area 51 en BMX-park 040 huizen sinds kort onder één dak, maar dat zorgt voor de nodige onrust in de hal op Strijp-S in Eindhoven.

Het leek een logische fusie: twee stichtingen die zich voor een belangrijk deel richten op dezelfde groep jongeren fuseerden. Het gevolg daarvan is dat in hun gezamenlijke hal op Strijp-S in Eindhoven de muur tussen het deel voor skateboarders en het deel voor BMX-fietsers werd verwijderd. Op maandagen mogen beide sporten voortaan het hele park als speelveld gebruiken. Skaters rollen dan over het hout van park 040 BMX Park, terwijl de kleine fietsjes ook mogen stunten in het domein van Area51.

En daarmee komt de veiligheid van sporters in het geding, vindt een deel van de gebruikers. Want wat nu als een skateboarder een trucje doet en per ongeluk onder een BMX'er terecht komt? Of andersom? Of een inline-skater onder een stepper?

Grote zorgen

Jeroen Sars, eigenaar van skateshop 100% en zelf skateboarder, maakt zich enorme zorgen. Samen met andere verontruste skateboarders heeft hij een fikse lijst met vragen opgesteld. Hoe blijft het park veilig voor de gebruikers, is één van de vragen. Mogen skateboarders nog steeds eigen skate-objecten bouwen? Maar het grootste probleem is de enorme houten bowl, die sinds de gemengde sessies volgens hen ernstige schade oploopt, zoals lastig herstelbare deuken en krassen.

Quote Samen sta je sterker en het zou mooi zijn als dit park voor iedereen begaanbaar is. Daniël Wedemeijer

Volgens de skateboarders, die deze bowl in het verleden zelf bouwden, wordt de schade onder meer veroorzaakt door ijzeren 'pegs', die links en rechts naast het voorwiel van een BMX (stuntfiets) zitten. Daarbij wordt ook weer gewezen op een onlangs toegepaste regel dat BMX'ers op maandag plastic pegs op hun BMX moeten hebben. De boarders maken zich juist weer druk over de handhaving van deze regel. En dus indirect over de staat van 'hun' bowl.

Een van de professionele stuntfietsers uit Veldhoven, Daniël Wedemeijer, is echter blij met de fusie en de gevolgen daarvan. ,,Samen sta je sterker en het zou mooi zijn als dit park voor iedereen begaanbaar is. Of je nu op een fiets, skateboard of step staat." Hij kan zich best vinden in de kritiek van de skateboarders en ervaart zelf ook een bepaalde angst als hij boven andere sporters uittorent. ,,Maar, bottom line is dat we allemaal passie hebben voor onze cultuursporten. Daarvoor kopen we tenslotte een entreekaartje."

Inloopbijeenkomst

Het nieuwe bestuur, Stichting Area 040 (voorlopige werktitel), laat bij monde van voorzitter Thom Aussems weten dat alle klachten serieus worden genomen. Er werd al een inloopbijeenkomst gehouden om iedereen de kans te geven zijn mening te geven. Ouders, skateboarders, inline-skaters, stuntsteppers, mtb-ers en WCMX-ers: ze hadden allemaal een mening over de veranderingen. Of dat binnen afzienbare tijd tot aanpassingen leidt, weet Aussems nog niet. ,,We nemen alle opties in overweging. We hebben natuurlijk ook gekeken hoe het er in andere parken en hallen aan toe gaat."

Over de veiligheid en beschadigingen zegt Aussems: ,,De sporters moeten goed opletten. Het is met skiën en snowboarden hetzelfde: daar is ook geen aparte piste voor. Beschadigingen aan het park houden we altijd in het vizier en worden gerepareerd als dat nodig is." Ook geeft hij toe dat het onhandig was dat de muur al in april weggehaald werd. ,,Daar hadden we duidelijker over moeten communiceren."

Volledig scherm © Jean Pierre Reijnen