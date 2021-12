SKPO-leerlingen zoeken verbinding in project ‘Wereld met lef’

EINDHOVEN - Wordt het een vriendenbankje, een cultureel kinderfeest, een rolstoelglijbaan of een moestuin? Dat moet de jury nog bepalen, maar feit is dat er 20 inzendingen zijn binnengekomen voor het project Wereld met lef waarmee SKPO een positieve bijdrage wil leveren aan de maatschappij en de leefomgeving van haar 35 scholen in Eindhoven en omgeving.

In het project werd iedereen die zich betrokken voelt bij deze scholen uitgedaagd iets te bedenken waarmee de wereld weer een klein beetje mooier of beter gemaakt kan worden. Centrale thema's daarbij waren wereldburgerschap en duurzaamheid, onderwerpen waarmee zowel leerlingen, ouders als schoolpersoneel enthousiast aan de slag zijn gegaan. Zo bedacht de leerlingenraad van basisschool De Achtbaan een vriendenbankje dat ze samen met bewoners in de omgeving van hun school in de Achtse Barrier willen ontwerpen, mozaïeken én gebruiken.

Van zaadje tot maaltijd

Basisschool Fellenoord diende nadat verschillende ideeën de revue waren gepasseerd, uiteindelijk een plan in voor een moestuintje bij de school. ,,Zodat kinderen leren hoe groentes groeien en hoe je die moet bewerken. Maar ze gaan die ook verwerken tijdens de kooklessen bij de naschoolse opvang", zegt schooldirecteur Carmen van Krevel. ,,Daar willen we de buurt bij betrekken, maar het project moet wel door de leerlingen gedragen worden. En dat betekent dan ook dat tijdens vakanties de tuin bij toerbeurt bijgehouden moet worden.”

Rommel en poep uit de wijk

Een zesjarige leerlinge van basisschool BoschAkker in Doornakkers ergerde zich al lang aan alle rommel in die wijk. Zij diende met de hulp van haar moeder een plan in om met schepnetjes de troep uit het kanaal te vissen en bij toerbeurt met knijpstokken, handschoenen en hondenpoepzakjes de rommel in de buurt op te ruimen.

Cultureel kinderfeest

De leerlingenraad van basisschool De Troubadour tenslotte diende een plan in voor een jaarlijks cultureel kinderfeest. Zij hadden al eerder dit schooljaar gebrainstormd over wereldburgerschap en verschillende culturen. ,,Toen wilden ze al die diversiteit vieren, maar we kunnen natuurlijk onmogelijk alle feesten en tradities gaan vieren”, zegt schooldirecteur Mart van der Heijden. ,,Maar een jaarlijks cultureel kinderfeest kan wel en dat willen de leerlingen doen met kook-, dans- en muziekworkshops. Niet alleen voor de schoolbevolking zelf, maar ook voor ouders en bijvoorbeeld de ‘buren’ van zorgcentrum Engelsbergen.”

Het is de bedoeling dat de winnaars van Wereld met lef nog voor de kerstvakantie bekend worden gemaakt.