Slachtoffer (16) aanslag Moreelselaan in Eindhoven wacht lang herstel, politie zoekt tweede verdachte

Meer dan dubbel zoveel huizen voor statushou­ders in Zuid­oost-Bra­bant

24 november EINDHOVEN/HELMOND - De druk op de huurwoningmarkt in Zuidoost-Brabant neemt komend half jaar nog verder toe. De 21 gemeenten in deze regio moeten de komende maanden meer dan twee keer zo veel statushouders aan een woning gaan helpen dan nu het geval is.