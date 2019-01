Slachtoffer (85) van brute poging tot beroving in Eindhoven doet haar verhaal in Opsporing Verzocht

De oude vrouw was die avond kansloos en raakte flink gewond aan haar hoofd omdat de dader daar meerdere keren tegenaan schopte. In een eerdere uitzending van Opsporing Verzocht werd al een foto van het gewonde slachtoffer getoond. Die oproep maakte veel reacties los, maar leidde niet tot veel tips.

De politie hoopt nu dus op meer tips. In de uitzending van dinsdag doet het slachtoffer voor het eerst haar verhaal. Het onderzoeksteam doet in de uitzending een nieuwe oproep en komt met nieuwe informatie: ,,Wij zijn ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer weten over de dader. Mogelijk heeft hij iets losgelaten in zijn omgeving over de beroving. Misschien zijn er opmerkingen gemaakt waar hij apart op reageerde. Al dat soort informatie kan ons helpen om dichterbij de dader te komen”, vertelt de recherche.