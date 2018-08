Slachtoffer steekpartij Eindhoven in ziekenhuis, dader nog niet gepakt

Rattenover­last: 'Eindhovena­ren moeten dit zelf oplossen'

11:21 EINDHOVEN - Deze zomer zijn er weer veel klachten van rattenoverlast in onder andere Eindhoven en Oss. Overlast van ratten is niets nieuws, maar de roep om maatregelen vanuit de gemeente wordt sterker. Die kan alleen weinig tegen overlast in tuinen en woningen beginnen.