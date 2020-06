Slachtoffer steekpartij Eindhoven op intensive care

Jan de Bont en Ernst Jansz blikken terug op Kralingen: film Stamping Ground dit weekend te zien

10:00 EINDHOVEN- Dit weekend is het vijftig jaar geleden dat Holland Pop Festival plaatsvond, ofwel ‘Kralingen’, het ‘Nederlandse Woodstock’. Twee Brabantse, later wereldberoemde cameramannen speelden een hoofdrol bij de opnames van festivalfilm ‘Stamping Ground’, die nu opnieuw te zien is: Jan de Bont uit Eindhoven en Theo van de Sande uit Tilburg. Ernst Jansz uit Neerkant stond op het podium.