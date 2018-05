Slachtoffers herkennen Eindhovenaar bij moordpoging

Een Eindhovens paar kreeg de schrik van hun leven toen er januari vorig jaar ’s avonds opeens twee mannen met bivakmutsen en knuppels voor de deur stonden. Ze sloegen er vrijwel meteen op los. De man des huizes kreeg het bijzonder zwaar te verduren, de vrouw ook terwijl zij alle mogelijke moeite deed hun piepjonge dochtertje te beschermen. Bij de politie was de hoofdvraag snel beantwoord: ze wisten drommels goed wie het was geweest: Frans van de M. (50).

De kloppartij kwam niet uit de lucht vallen, erkenden ze. Die middag had de vrouw bij de AH de vriendin van Frans bedreigd en klappen gegeven. Ze wilde geld zien, Frans en de vriendin hadden in 2016 zes weken hun huis kunnen lenen. Daar zouden ze iets voor geven als ze uit de financiële problemen kwamen, beloofden ze. Maar dat duurde blijkbaar te lang: er kwamen briefjes met eisen: duizend euro, wat vrijwel meteen verdubbeld werd. En toen was er die confrontatie bij de supermarkt.

Jasje

De slachtoffers wisten het zeker (,,duizend procent”): het was Frans van de M. Ondanks de bivakmuts herkenden ze hem aan zijn stem, zijn lichaam, zijn houding, zelfs zijn favoriete jasje. Maar de verdachte zegt dat hij ‘ergens anders’ was. Meer dan ‘in de buurt van Amsterdam’ wil hij er niet over kwijt. Wie waar, waarom, hij zegt het niet omdat ‘die anderen daar niet op zitten te wachten’. De voorzitter van het Gerechtshof bleef aandringen: ,, Dat ene antwoord kan de hele zaak keren”. Het was niet crimineel, zei hij nog maar nee: er kwamen geen namen.