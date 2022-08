Slachtoffers nagekeken in ambulance na botsing met flinke schade in Eindhoven

Thuiswed­strijd van PSV tegen AS Monaco gaat al richting uitver­kocht

PSV speelt dinsdagavond de uitwedstrijd tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. Volgende week is in Eindhoven de return. Voor dat duel zijn inmiddels al 32.000 van de 35.000 kaarten verkocht en PSV verwacht dat ook de laatste drieduizend tickets snel aan de man zijn gebracht.

14:34