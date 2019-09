Slagerij Daamen in Eindhoven viert vijftigjarig bestaan: ‘Praatje hoort bij goed stukje vlees’

EINDHOVEN - Slagerij Daamen in Winkelcentrum Woensel bestaat in oktober vijftig jaar. Het jubileum wordt gevierd met een feestprogramma en acties.

Je ruikt de slagerij al van verre aan de noordkant van Winkelcentrum Woensel. De barbecue en grill staan buiten en verspreiden heerlijke geuren. Bart Fredriks, eigenaar van de slagerij: ,, Het ruikt lekker, maar onze klanten weten ons toch wel te vinden.’’ Nog maar anderhalf jaar is Fredriks eigenaar van de slagerij, maar hij verloor er zijn hart al in 1998 toen hij als vijftienjarige als weekendhulp in de slagerij schoonmaakte. Fredriks meldde zich bij Hans Vinken voor zijn bijbaantje, die in 1995 de zaak over had genomen van de naamgever van de slagerij: Jan Daamen.

Keurslager Jan Daamen was in 1969 een van de eerste die een zaak opende in Winkelcentrum Woensel. Fredriks zat op de School voor Konsumptieve Beroepen, het huidige De Rooi Pannen. ,,Al sneI wist ik dat ik slager wilde worden. Ik ben de slagerij binnengestapt en heb gevraagd of ze iemand konden gebruiken.’’ Fredriks is niet meer weggegaan. Hij is de slagersvakopleiding gaan volgen en heeft zich opgewerkt tot chef slager. Vorig jaar vroeg Vinken of hij de slagerij over wilde nemen. ,,Het is iets moois om een goed stukje vlees op de toonbank te kunnen leggen en dat klanten daarvan kunnen genieten.’’

Eenpersoonsmaaltijden

Fredriks gaat op dezelfde voet verder, maar: ,,Je moet wel met de tijd meegaan. We hebben kant-en-klaar maaltijden, speciale eenpersoonsmaaltijden voor senioren, vegetarische producten, broodjes bezorging en online-marketing is tegenwoordig belangrijk. Die vijftig jaar zijn ook te danken aan het team. Er wordt hard gewerkt in een goede sfeer.’’

Medewerkster Jackeline van den Hurk werkt al 28 jaar met plezier bij de slagerij. Ze heeft gewerkt bij alle drie de bazen. ,,Er is niet veel veranderd in al die tijd. Er wordt veel gelachen en het contact met de klanten is leuk. We nemen de tijd voor een praatje. En we staan achter onze producten.’’

Fredriks: ,,Als je aandacht besteedt aan je product, dan komen klanten terug. Klanten merken en waarderen dat. We verkopen vlees uit de regio van leveranciers die begaan zijn met het vee en dat proef je.’’