Slecht inspectierapport voor basisschool De Regenboog in Eindhoven

De tekortkomingen die de inspectie in haar rapport opsomt, liegen er niet om. Het onderwijs op Vrije Basisschool de Regenboog in Eindhoven sluit niet goed aan bij de verschillende leerbehoeften van de leerlingen, waardoor kinderen niet genoeg worden uitgedaagd of ondersteund. De kwaliteit van het onderwijs en de bekwaamheid van de leerkrachten worden onvoldoende bewaakt: er zijn geen heldere regels die in de groepen zorgen voor structuur, rust en motivatie en de kwaliteit van de instructie varieert per leraar. En een gezamenlijke visie ontbreekt bij de teamleden.