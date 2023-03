Slecht weer? 9 x bij deze Eindhovense terrassen zit je droog

Terras op de Markt

Pak je een terrasje op de Markt, bijvoorbeeld bij De Vooruitgang, Queen, Grand Café Centraal, Carrousel, Publiek, Luzt Gastrobar of De Wildeman? Goed nieuws: de terrassen op het plein zijn voor een groot deel overdekt of er staan parasols. Mocht er een stortbui aankomen, dan blijft je tafeltje in ieder geval droog.

El Puente

Bij El Puente heb je niet alleen uitzicht over de Dommel, maar zit je ook lekker droog. Het terras is overdekt met parasols en schaduwdoeken. Je kunt er dus gerust een hapje eten of een drankje doen in de buitenlucht.

Fifth NRE

Terrasje pakken in een industriële setting? Dat kan bij Fifth NRE op het oude NRE-terrein. Hier zit je veilig dankzij de rolluiken en parasols. De zaak is maandag tot en met donderdag open van 11.00 tot 0.00 uur. Op vrijdag en zaterdag schuif je aan tussen 11.00 en 2.00 uur en op zondag van 11.00 tot 0.00 uur.

Loods61

Midden in het centrum op de Kleine Berg vind je Loods61. Van ontbijt tot borrel: ze hebben het hier allemaal. Mocht het regenen, dan beschermt een overkapping jou tegen een nat pak.

Ketelhuis Strijp-S

Ook bij het Ketelhuis op Strijp-S is gedacht aan het onvoorspelbare weer in Nederland. Bij een regenbui schuil je onder de parasols. Een gedeelte van het terras is zelfs permanent overdekt met een tentzeil. Daarnaast zorgen de kleurrijke lampjes voor een gezellige sfeer.

Berlage Kitchen & Bar

Een ietwat verborgen parel in Eindhoven is de stadstuin van Berlage. Nog leuker: die is overdekt is met tentzeilen. Zo strijk je er zelfs bij guur en regenachtig weer neer voor een lunch, hightea of borrel. Liever mensen kijken op de Kleine Berg? Ook op het terras voor de horecazaak zit je overdekt.

Plein 4

Zin in iets anders dan een hightea? Probeer eens een high wine of high beer op het overdekte terras van Plein 4. Je krijgt dan een driegangenlunch en proeft daarbij verschillende wijnen of biertjes. En dat helemaal droog natuurlijk… 😉

De Mispelhoef

Even de rust buiten het centrum opzoeken, dat kan bij De Mispelhoef aan de Oirschotsedijk. Hier zijn ze voorbereid op alle weersomstandigheden. Een overkapping, dekentjes, houtkachel en… speciaalbieren: het is er allemaal. Zo houd je het wel vol op een regenachtige dag.

Pannenkoekenhuis De Proeftuin

Nog zo’n fijne plek buiten het centrum: Pannenkoekenhuis De Proeftuin. Met het hele gezin kun je er terecht voor homemade pannenkoeken (of iets anders) met fruit van eigen boomgaard. Pluspunt: je zit tussen de appelbomen van de Philips Fruittuin. Voor de kinderen is er een speeltuin. En wie weet spot je in de lente lammetjes op de weide. Cute!

