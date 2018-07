In april bleek uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit dat veel luchtwassers niet doen wat ze moeten doen. Ze verminderen de varkensstank met slechts veertig procent in plaats van 85 procent. Aanvankelijk werd gedacht dat dit verband hield met slecht onderhoud, maar leveranciers en fabrikanten stelden zaterdag in het televisieprogramma dat dit komt doordat er slecht nagemaakte luchtwassers op de markt zijn. Ze zouden door 'cowboys' voor een lage prijs geleverd worden.

Verplicht

Het namaken op zich is toegestaan. De overheid heeft bewust geen regels opgesteld om het tegen te gaan, dit om concurrentie in de hand te werken. Die concurrentie zou moeten leiden tot lagere prijzen. Dat gebeurt ook, maar de kwaliteit van de goedkopere versies laat te wensen over.

Varkensboeren zijn verplicht luchtwassers aan te leggen om een vergunning te krijgen. De verleiding om voor een goedkope, slechte versie te kiezen, ligt daarbij steeds op de loer. Inmiddels zijn zo'n 2500 varkensstallen in Limburg, Gelderland en Brabant voorzien van luchtwassers.

,,Bij de boeren is de luchtwasser feitelijk een ongewenst product, het kost ze geld, maar ze moeten het van de overheid aanschaffen. Er zijn een paar betrouwbare partijen in de markt, maar er zijn ook cowboys, die misbruik maken van het feit dat het een 'opgedrongen' product is en snel geld willen verdienen", vertelde leverancier Bram Claassen. In slechte luchtwassers zit bij voorbeeld een filter van zestig centimeter dik, waar de lucht doorheen gaat voordat hij de stal verlaat. Dat filter moet eigenlijk anderhalve meter zijn.