Slechts 42 parkeerplekken voor een toren met 331 woningen? Eindhoven moet nog eens uitleggen waarom dat genoeg is

OVERZICHT Dit zijn alle 22 WK-voetbal­lers die het shirt van PSV in het verleden droegen of nu dragen

Tijdens het WK in Qatar hebben 22 van de in totaal 831 spelers een PSV-verleden, in meer of mindere mate. Drie van hen haalden nooit het eerste elftal van PSV: Australiër Thomas Deng, Belg Hans Vanaken en Amerikaan Christian Pulisic (24). Laatstgenoemde kwam acht en negen jaar geleden alleen op stage naar Eindhoven en is nu international bij het team van de Verenigde Staten.

