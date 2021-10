Sleutel van de Steentjeskerk is terug bij gemeente Eindhoven maar de strijd gaat door: beoogde koper legt beslag op het gebouw

EINDHOVEN - De sleutel van de Steentjeskerk in Eindhoven is terug bij de gemeente. De beoogde koper die het monument in bruikleen had, moest de sleutel vorige maand inleveren door een tussenuitspraak van de rechter. De gemeente is nu weer verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de energiekosten en is op zoek naar interessante activiteiten.