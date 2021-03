Slimme camera in ziekenhuis moet sterfgevallen voorkomen

Video Grote brand in autoslope­rij in Heeze onder controle, NL-Alert verstuurd vanwege rook

13 maart HEEZE - In een autosloperij in Heeze aan de Industrieweg is zaterdagmorgen een brand uitgebroken. Inmiddels is de brand onder controle en heeft de brandweer het sein ‘brand meester’ gegeven. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk.