Slimme camera's waken over het spoor tussen Eindhoven en Amsterdam

Stijgende lijn Philips Lighting zet door

8:48 EINDHOVEN - Philips Lighting in Eindhoven heeft in 2017 zijn winst zien stijgen naar 281 miljoen euro. In 2016 was dit nog 185 miljoen euro. Ook de vergelijkbare omzet steeg licht, met 0,5 procent. In absolute zin daalden de opbrengsten licht met 2,1 procent naar 6,96 miljard euro. In 2016 telde de omzet nog 7,1 miljard euro. Zo bleek uit de jaarcijfers over 2017 die vrijdagochtend bekend zijn gemaakt.