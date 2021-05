Slokdarmarts weet het zeker: algoritmes gaan levens redden van kankerpatiënten

Signify spint garen bij plan voor verbete­ring hotsen­knots-we­gen VS

19 mei EINDHOVEN - Net een derdewereldland, zei voormalig president Trump ooit over de staat van wegen en bruggen in de Verenigde Staten. Biden legde onlangs een plan op tafel waarmee ruim 1900 miljard euro is gemoeid om de infrastructuur te verbeteren. En langs al die nieuwe wegen komen straks nieuwe lantaarnpalen, met als het aan Signify ligt LED's van het Eindhovense lichtbedrijf.