Sloop gebouw R1 op Fontys Campus in Eindhoven officieel begonnen

Hiervoor in de plaats gaat Fontys vanaf volgend jaar een nieuwbouw neerzetten voor vijf opleiding in de gezondheidszorg en educatie, zoals de Pabo. Die zitten nu nog aan de overkant, bij het Màxima Medisch Centrum (gebouw TF) en op de TU Campus (gebouw R3). De verhuizing naar het nieuwe R1 is gepland in de zomer van 2023. Dat is allemaal onderdeel van het huisvestingsplan van Fontys dat uitgaat van minder meters op termijn. Ook huisvesting in de Brainport Industries Campus en de ingebruikname van het gebouw op de TU Campus maken daar deel van uit.