Sloop monumentale kerktoren in Eindhoven van de baan; (nieuwe) wethouder Thijs grijpt in

1-jarig jongetje raakt gewond door kokend water in Eindhoven

EINDHOVEN - Een jongetje van 1 jaar is zaterdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk met kokend water in een woning in Eindhoven. De politie meldt dat het kind met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Nijmegen is gebracht.

6 augustus