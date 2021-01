Sloop op Stadhuisplein in Eindhoven weer opgepakt

EINDHOVEN - De sloop van het oude kantoorpand aan het Stadhuisplein in Eindhoven is hervat. De kranen van sloper M. Heezen BV hebben er al een forse hap uit genomen, zodat er een doorkijkje is ontstaat richting achterkant van de Catharinakerk.

Eerder werd het werk nog stilgelegd omdat de studenten van de particuliere hotelschool TIO er veel last van hadden. Daarom is het nu de perfecte tijd om de sloop weer op te pakken, aangezien de lessen stil liggen. In januari wordt de afbraak afgerond.

Het kantoorgebouw was ooit als Herman Witte-huis (naar de oud-burgemeester van Eindhoven) in gebruik bij de Agglomeratie Eindhoven en later bij de Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken van de gemeente. Het maakt plaats voor een nieuwbouwproject van GEVA BV uit Best. Daarvoor moeten later ook de oude ABN Amro op de hoek met de Wal en hogeschool TIO wijken.

Volledig scherm De voormalige Van MIerlo-bank aan de Wal in Eindhoven, later onderdeel van de ABN-Amro op de hoek Stadhuisplein. © Michel Theeuwen

De voormalige Van Mierlo-bank aan de Wal 15 is een monument. De gemeente heeft eerder laten weten dat enkele cultuurhistorisch waardevolle onderdelen van het voormalige bankgebouw hergebruikt moeten worden. Dat zijn de deuromlijsting, een mozaïek in het interieur en het glas-in-betonraam in de zijgevel. Daardoor mag het hele gebouw van de bank nog niet gesloopt worden. TIO maakt nog gebruik van de lokalen. Gesprekken over het vertrek van de instelling lopen nog. De school vertrekt volgens Piet Goevaers van GEVA BV waarschijnlijk in de zomer van 2022.

Torens van 160 meter toegestaan

Wat er precies teruggebouwd wordt, is nog niet bekend. Het wachten was eerst op de Verdichtingsvisie van de gemeente Eindhoven. Nu die is vastgesteld - met torens van maximaal 160 meter aan het Stadhuisplein - wordt er door de gemeente gewerkt aan een gebiedsvisie. Daarover krijgen ook alle partijen weer inspraak, heeft wethouder Yasin Torunoglu beloofd aan de gemeenteraad. Ook heeft hij gezegd dat niet elke toren per se 160 meter hoog hoeft te worden.

Volledig scherm De ABN-Amro op de hoek Stadhuisplein-Wal in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Eigenaar Goevaers realiseert zich dat dit een project van de lange adem is, zei hij eerder. Een planning voor de bouwplannen kon hij toen nog niet geven. De sloop is vroeg begonnen omdat de eigenaar niet het risico wil lopen dat er gevaarlijke situaties en overlast ontstaan rond de leegstaande panden.

Eerder liet supervisor binnenstad Winy Maas van de gemeente Eindhoven tekeningen zien voor dit deel van het Stadhuisplein. Daarop was een gebouw te zien met een zogenaamde Eindhovense basislaag van zo'n vier tot zes verdiepingen en daar bovenop een soort tribunevorm met woningen. GEVA BV wil tot nu toe niet veel zeggen over de plannen.

Volledig scherm Deze schets van een nieuwbouwplan voor de noordwand van het Stadhuisplein (eigenaar GEVA BV) in Eindhoven werd getoond door supervisor Winy Maas. © skyscrapercity.com

Voor het voormalige Stadskantoor, nu deels in gebruik bij het bedrijf SendCloud en deel verhuurd als flexkantoren via Succeed Offices, is wel een plan in de maak met een toren van 160 meter. Daar tekent Maas als architect voor, voor ontwikkelaar Certitudo Capital. En naast het Kantongerecht heeft eigenaar NedBel van het gebouw Esplanade plannen voor nieuwbouw. Eerder toonde Maas een toren van 120 meter voor deze locatie.

Bij de discussie over de Verdichtingsvisie was er kritiek te horen op de dubbele petten van Maas, als supervisor en via zijn bureau MVRDV betrokken architect. De gemeente heeft er altijd op gewezen dat dat onderdeel uitmaakt van de afspraken bij zijn aanstelling.

Volledig scherm De sloop van Stadhuisplein 6 in Eindhoven, het voormalige Herman Witte-huis van de Agglomeratie Eindhoven en maatschappelijke zaken, is hervat. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media