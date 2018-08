Sloop oude Grafisch Lyceum nu ook zichtbaar

EINDHOVEN - Het lijkt hard te gaan met de sloop van het voormalige Grafisch Lyceum aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Maar woningcorporatie Woonbedrijf denkt zeker nog tot november nodig te hebben voordat het gebouw helemaal opgeruimd is.

De sloop is al in mei begonnen, met het strippen van de binnenkant van de voormalige school. Nu is de buitenkant aan de beurt. Het kost extra tijd omdat Woonbedrijf probeert zoveel mogelijk van wat er uit het gebouw komt te hergebruiken, zoals keukenblokken, trapleuningen, fietsenrekken en kozijnen. Ook 6000 ton betonafval wordt opnieuw verwerkt: als grindvervanger in nieuw beton, aldus een woordvoerster over de zogenaamde circulaire sloop.

Volledig scherm De grafische school in Eindhoven wordt gesloopt. © Fotopersburo Van de Meulenhof

Ook hergebruikt wordt de gevel met de graffiti van het meisje, aan de kant van de Karel de Grotelaan. Die afbeelding is zo'n beetje het symbool geworden van de buurt Blaarthem erachter. Of de muur in zijn geheel terugkomt, is nog niet duidelijk, dat hangt af van het plan dat voor het terrein gemaakt wordt. Van de overige graffiti-kunstwerken aan de kant van het plein zijn foto's gemaakt die bewaard blijven.

Internationale school