Sloop pand MO Stadhuisplein in Eindhoven begint na bouwvak

EINDHOVEN - De sloop van het voormalige gemeentepand op Stadhuisplein nummer 6 in Eindhoven gaat maandag beginnen. Dat is vroeg, omdat over de bouwmogelijkheden nog de nodige discussies gevoerd moeten worden. Maar eigenaar GEVA BV wil niet het risico lopen dat er gevaarlijke situaties ontstaan rond de leegstaande panden.

,,Er wordt achter de gebouwen flink gedeald wat voor overlast zorgt. We zijn bang dat er ongelukken gaan gebeuren als we niks doen. Veiligheid is erg belangrijk voor ons en die kunnen we nu niet garanderen. Met die leegstand van bouwvallige panden wordt het er ook niet mooier op", zegt eigenaar/directeur Piet Goevaers van GEVA BV uit Best op de vraag waarom al zo vroeg wordt begonnen met slopen. Want wat, hoe én wanneer er gebouwd mag worden, is nog afhankelijk van allerlei procedures.

Volledig scherm Links de voormalige ABN-Amro, rechts gebouw MO voorheen van de gemeente Eindhoven, op het Stadhuisplein. De sloop daarvan begint. © Michel Theeuwen

Goevaers erkent dan ook dat dit een project is waarbij geduld hebben onontbeerlijk is. GEVA BV was eigenlijk al aan het tekenen voor een gebouw met woontoren erop, toen wethouder Yasin Torunoglu besloot dat er eerst een uitgebreide stedenbouwkundige visie op het Stadhuisplein gemaakt moet worden.

Dat kwam na kritiek van onder meer de bewoners van de Paradijslaan en andere partijen in de stad. Die visie moet dan wel gebaseerd zijn op de verdichtingsvisie (hoogbouw of niet?) en ook die moet nog gemaakt worden dit najaar. Daarna volgt nog de normale procedure rond bestemmingsplan en bouwvergunning. Goevaers durft dan ook niets te zeggen over een mogelijke planning.

Volledig scherm Gebouw MO voorheen van de gemeente Eindhoven, op het Stadhuisplein. De sloop daarvan begint. © Michel Theeuwen

Het project omvat behalve Stadhuisplein 6 ook het voormalige kantoorpand van de ABN-Amro op de hoek van het plein en de Wal en het gebouw van hotelschool TIO aan de Begijnenhof. Maar de oude bank mag nog niet gesloopt worden, daarvoor geeft Eindhoven nog geen vergunning af. Voor het MO-gebouw is geen vergunning nodig.

Volledig scherm De voormalige Van MIerlo-bank aan de Wal in Eindhoven, later onderdeel van de ABN-Amro op de hoek Stadhuisplein. © Michel Theeuwen

,,Het oude gebouw van de Van Mierlo-bank (Wal 15 - red), heeft betekenis voor de erfgoedorganisaties. Maar de bescherming rust nu op het hele perceel (dus inclusief de nieuwere bank met voordeur aan het Stadhuisplein -red). Daar mogen we nog niet slopen, hoewel we wel al toegezegd hebben dat we de monumentale delen bewaren en terug laten komen in de nieuwbouw", aldus Goevaers.

Volledig scherm De voormalige Van Mierlo-bank aan de Wal in Eindhoven, later onderdeel van de ABN-Amro op de hoek Stadhuisplein. © Michel Theeuwen

Volledig scherm De ABN-Amro op de hoek Stadhuisplein-Wal in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Het TIO-gebouw is voorlopig nog gewoon in gebruik; de school start hier binnenkort gewoon het nieuwe jaar. ,,We zijn in constructief gesprek met TIO. Ze móeten er ook nog niet uit", aldus Goevaers.

De vastgoedman zegt dat GEVA BV zich bij het maken van de plannen ook zal schikken naar de wensen van het college. Wethouder Torunoglu wil ook hier een mix van huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen, ook in de sociale huur en de betaalbare sector. ,,Want het is voor de stad natuurlijk van groot belang dat er nieuwe woningen gebouwd worden, want daar is veel behoefte aan.”

Volledig scherm De ABN-Amro op de hoek Stadhuisplein-Wal in Eindhoven. © Michel Theeuwen