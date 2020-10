Sloop panden aan Stadshuisplein in Eindhoven stilgelegd

Initiatief­ne­mer van Samen Uit Agenda: ‘Samen met anderen sporten, kan nóg leuker zijn’

5 oktober EINDHOVEN - De Samen Uit Agenda kennen we al als initiatief om niet alleen naar een concert of museum te gaan. Nu worden we ook uitgenodigd om met anderen te gaan sporten. ,,Niet iedereen wil zich aansluiten bij een vereniging of sportschool.”