Sloop Tivolitoren aan Heezerweg in Eindhoven van start

EINDHOVEN - De sloop van de Tivolitoren aan de Heezerweg in Eindhoven is - voorzichting - begonnen. De firma Heezen BV verwijdert eerst de 4 uurwerken van de toren en misschien ook het kruis. Die spullen slaat SDK Vastgoed voorlopig op. In afwachting van een goed idee voor de overblijfselen van de Sint-Josephkerk.

Het echte sloopwerk begint pas maandagmiddag of dinsdag. Het weer zit niet echt mee. ,,We kunnen nu het kruis niet verwijderen, vanwege de harde wind", zegt uitvoerder Sam van Kemenade, als hij net terug is van een inspectie van de torenspits. ,,Dan gaat het manbakje tollen en kun je niet werken.”



Volledig scherm Begin van de sloop van de Tivolitoren aan de Heezerweg in Eindhoven. © Michel Theeuwen

De vier wijzerplaten moeten met een tweede kraan vastgepakt worden. Zodat vanuit het manbakje de bevestigingsijzers doorgesneden kunnen worden met een snijbrander. ,,We hebben ze ook proberen los te schroeven maar daarvoor zit alles te vast geroest", aldus Van Kemenade.

Als de klokken eraf zijn, kan het sloopwerk beginnen. Eerst wordt dan de spits eraf getrokken. Daarna wordt het metselwerk van de toren geknipt of gehakt, van boven naar beneden. Daarbij zet Heezen een spiksplinternieuwe hoge kraan in. ,,Hij is net nog helemaal afgesteld, want dit is de eerste keer dat we deze kraan gebruiken", aldus de uitvoerder.

Veel bekijks trokken de kranen nog niet maandagmorgen. Een buurtbewoner trotseert wel de regen en wind. ,,Of ik het erg vind die sloop? Nee, maakt mij niks uit. Maar er zullen wel oudere buurtbewoners zijn die het wel erg vinden. Zij kwamen vroeger hier nog in de kerk natuurlijk.”



Twee dagen knippen dan is de sloop een heel eind gevorderd, verwacht Van Kemenade. ,,Nee, een grote klus is dit inderdaad niet. Alleen de hoogte maakt het wel bijzonder. En dat het een kerktoren is natuurlijk. Maar het meeste werk hebben we negen jaar geleden al gedaan, toen we de kerk zelf hebben gesloopt.”



Volledig scherm Het plan van SDK Vastgoed en corporatie Sint Trudo voor het terrein van de Tivolikerk, op de hoek Heezerweg (rechts) - Rector Baptistlaan in Eindhoven. Ontwerp: architectenbureau Diederendirrix © SDK Vastgoed/Sint Trudo en Diederendirrix

De kerktoren maakt plaats voor woningbouw. SDK Vastgoed en corporatie Sint Trudo gaan er 36 eengezinswoningen en zo'n 25 appartementen bouwen. Daarbij komt wel een hoger herinneringspunt aan de kerktoren terug. Ook krijgt een plaquette van het Tivolikoor een plekje in de nieuwbouw. De toren zelf was niet te redden. De bouwkundige staat is slecht, hij is aan het verzakken en renoveren is duur. Bovendien is er geen functie voor te bedenken in het nieuwbouwplan.