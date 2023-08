Sloop van door brand verwoest LAC in Eindhoven begonnen

Column Een kaarsje voor de onbekende oma van Jezus

Mijn collega Janske toog vorige week voor een artikel over de Annakapel naar Best. Daar ontmoette ze iemand die ook alles wist over het beeld dat daar buiten stond, recht tegenover het kapelletje. Daar stond Sint Joachim die er een mooi plekje had gekregen.