Sloop van Grafische School begint deze maand

MiMakkers zorgen voor contact met een lach en een traan

15:41 EINDHOVEN - Een oude dame zit roerloos in haar rolstoel. Dikke tranen rollen over haar wangen, ze huilt in stilte. Een figuur komt er naast zitten, met een rode neus en een hoedje op. Ze aait voorzichtig over het been van de dame met dementie en maakt zachte geluidjes. Na een paar minuten snuit de vrouw haar neus en stopt het huilen. ,,Dankjewel", fluistert ze.