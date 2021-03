Sloop van Huygens College in Eindhoven vordert, na oponthoud door vleermuizen en asbest

EINDHOVEN - De planning is krap, maar het Huygens College in Eindhoven hoopt nog steeds dat de lessen in de nieuwbouw aan de Rachmaninovlaan van start kunnen gaan bij het begin van schooljaar 2022-2023. Bij de sloop van het oude pand liep de middelbare school opnieuw vertraging op. Na de vleermuizen was het nu asbest dat zorgde voor oponthoud, vertelt directeur/bestuurder Martin van den Berg van schoolbestuur SECVO.

Het neerhalen van het oude schoolgebouw had eind 2020 al klaar moeten zijn. ,,Maar de slopers vonden onder meer asbest in de lijmresten onder de oudste vloerbedekking en in de kit waarmee de eerste gevel was gezet. En iedere keer moeten ze dan het werk gelijk stilleggen. Dan wordt er een offerte gemaakt en kan er pas weer gesloopt worden als het asbest verwijderd is", aldus Van den Berg van SECVO, het bestuur waar behalve het Huygens Lyceum ook het Frits Philips Lyceum-mavo en het Olympia College onder vallen. Eerder kreeg hij met een tegenvaller te maken toen vermoed werd dat er vleermuizen in het gebouw zaten. ,,Een jaar lang moet je dan metingen verrichten. Ik geloof dat ze één keer een paar vleermuizen gehoord hebben. Als ze er dus al zaten.”

De planning is nu dat de sloper op 23 april het terrein helemaal schoon oplevert. Zodat de aannemer die dag aan de slag kan. De bouwer is aangewezen, maar nu geldt een periode van zes weken dat de afgewezen bedrijven nog kunnen reageren. Na veertien maanden bouwen moet de school dan in juli 2022 klaar zijn. Tijdens de vakantie kan de nieuwbouw dan ingericht worden, zodat de eerste lessen van het schooljaar 2022-2023 er plaats kunnen vinden. Momenteel zit het Huygens nog in de oude school waar het SintLucas zat, aan de Von Flotowlaan.

Nieuwe tegenvallers zouden voor grote problemen zorgen. Want dan zou het Huygens het tijdelijke schoolgebouw van voorheen grafische school SintLucas aan de Von Flotowlaan, niet op tijd over kunnen dragen aan het Van Maerlant Lyceum. Die school moet er in augustus 2022 in kunnen om zelf te gaan vernieuwbouwen. Het Van Maerlant moet een jaar later klaar zijn. Door een goede voorbereiding zou dat moeten kunnen, denkt het schoolbestuur.