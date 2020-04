Sloop V&D Eindhoven vordert achter de afgedekte gevel

Gemeente Eindhoven gaat verkeers­over­last Tivolilaan onderzoe­ken

19:58 EINDHOVEN - Bewoners van de Tivolilaan hebben al jaren last van toenemend verkeer in hun straat. Ze klagen over het zware vrachtverkeer en de hoge snelheid van auto’s. Er zou ook sprake zijn van sluipverkeer om de drukke Ring te ontwijken. De gemeente gaat na de zomer onderzoek doen. Dat gaat de bewoners echter niet ver genoeg.