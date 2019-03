Sloop voor nieuwbouw voetbalclubs RPC en Tivoli in Eindhoven is begonnen

Daarmee is zeker al een vertraging van ongeveer een half jaar opgetreden. En dus kan de bouw van de Park + Ride-garage op het huidige hoofdveld van RPC aan de Aalsterweg ook pas starten in het begin van 2020, als de voetbalclub elders is ondergebracht. ,,En we gaan pas verhuizen als alles klaar is. Want we gaan niet in barakken in de kou zitten”, zegt voorzitter Jan van den Broek van RPC. De club hoopt dat de nieuwe kantine op Heihoef begin december wordt opgeleverd; daarna wordt de inrichting door de vereniging zelf gedaan.