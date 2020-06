Sloopbesluit Catharinastraat Eindhoven roept veel vragen op bij bewoners

,,De app-groep van bewoners ontplofte toen de brieven van Trudo woensdag binnen kwamen. Er zijn veel vragen, bijvoorbeeld over de reden voor de sloop. Want hoe zeker is het dat er geen andere opties zijn?”, vraagt huismeester/bewoner Jesper de Raad (28) zich hardop af. Hij woont al tien jaar in een van de woningen aan de kant van de Prins Hendrikstraat. Voor de bewoners - studenten, werkende jongeren en statushouders - is hij een soort concierge.

Herstel is onrealistisch en onhaalbaar

Woensdag kregen de bewoners te horen dat de technische problemen zo groot waren dat er volgens huisbaas Trudo niets anders op zit dan de panden uit het begin van de vorige eeuw te slopen. In augustus van vorig jaar is Trudo begonnen met groot onderhoud en verduurzaming, waarvoor al zonnepanelen zijn geplaatst op het dak. Toen er gaten geboord werden voor de isolatie van de spouwmuur, bleek dat de specie tussen de stenen verzand is en bijna helemaal in de spouw is gelopen. Herstel bleek te duur en technisch te ingewikkeld dat directeur Jos Goijaerts van Trudo dat ‘onrealistisch’ en 'onhaalbaar’ noemt. Sloop/nieuwbouw is de enige optie.

Maar volgens De Raad is dat ‘een keuze’, omdat de woningcorporatie niet zoveel geld wil investeren in de renovatie. Om hoeveel geld het per woning gaat is onduidelijk, net zoals de kosten voor sloop en vervangende nieuwbouw. Goijaerts is er in ieder geval van geschrokken. ,,Want dit wordt sowieso een heel kostbaar project. En geloof me, als het had gekund, hadden we de gevels gewoon vervangen. Maar omdat ook de specie aan de binnenkant van de spouw is verzand, is dat een heel ingewikkelde en kostbare operatie. Een spouwmuur bestaat uit twee lagen stenen, met ruimte ertussen. Je zou het buitenblad moeten afbreken om dan het binnenblad te injecteren met specie en er een soort mat tegenaan te brengen ter versterking. Daarna moet de buitenlaag opnieuw opgemetseld worden. Er is in Nederland één bedrijf dat dat wilde doen. Maar we kregen nul garantie dat het ook houdt.”

Om het geld van volkshuisvesting goed te beheren, moet Trudo kiezen voor sloop en nieuwbouw, zegt Goijaerts. Dat leidt ook op termijn tot lagere kosten later vanwege minder onderhoud. Waarom het probleem niet is ontdekt bij de verbouwing tot appartementen in 1982, weet Goijaerts niet.

Harrie van Helmond, architect in Eindhoven, was betrokken bij het onderzoek naar de specie. Hij kent het soort probleem nog uit de tijd dat hij professioneel en als bewoner een rol speelde bij een blok woningen in de Rochusbuurt. ,,Dit is exact hetzelfde, de woningen waren ook net zo oud, van rond 1918. Het probleem is dat er te weinig of verkeerde cement,soms zelfs kalk, is gebruikt in de specie. In een eeuw tijd verandert de chemische samenstelling waardoor de cement oplost en het zand niet meer vasthoudt. Dat loopt dan in de spouwmuur. Je kunt het vergelijken met lijm die langzaam oplost; dan laat ook alles los.”

Daar waren twee mogelijke oorzaken voor, zegt Van Helmond. De spouwmuur was nog nieuw en het was proberen met ‘vallen en opstaan'. ,,Maar destijds in de Rochusbuurt kwam ook vast te staan dat de aannemer gewoon zuinig was geweest met cement.” De spouwmuur is ook een deel van het probleem: oude boerderijen die met dezelfde natte specie gebouwd zijn, staan nog steeds omdat ze dikke solide muren zonder spouw hebben.

Ook bouwhistoricus en adviseur Jan van der Hoeven uit Utrecht herkent het probleem van de ‘schrale specie’ met een verkeerde mening of te weinig cement. ,,Maar op deze schaal, dat heb ik nog nooit gezien. Als het om een muur of een stuk van een gevel gaat kun je ook nog wel eens iets oplossen met het injecteren van specie, maar voor een of meer gebouwen is dat onmogelijk.”

Als de specie tussen de voegen uit loopt komen de stenen steeds losser te liggen. Dat kwam ook boven water bij een inspectie van de panden door Trudo: de gevels stonden hier en daar bol en dreigen in te storten. Daarom blijven de steigers staan om de gevel te stutten en de bewoners veilig te laten wonen.

Ook over de vervangende woonruimte voor de zittende bewoners zijn nog veel vragen. In de brief die ze kregen, geeft Trudo al enkele keuzeopties, zoals studio's aan de Grote Berg of Julianastraat, op Strijp-S of in Woensel-West. ,,Wij voelen ons echt verantwoordelijk voor herhuisvesting", zegt Goijaerts. ,,Ook als de situatie van huurders is veranderd omdat hun inkomen hoger is.”

Alle bewoners krijgen binnenkort een uitnodiging voor een individueel gesprek; een collectieve informatieavond zit er vanwege het coronavirus niet in. De gesprekken vinden plaats in een leegstaande studio in het complex, in het bijzijn van ook een technisch adviseur, die ook vragen kan beantwoorden, aldus Goijaerts.

Voormalige school, sociale dienst en muziekschool

De gebouwen waar de 28 appartementen gevestigd zijn zijn in 1918 door gemeentearchitect Kooken ontworpen als schoolwoningen voor de RK Handelsschool. Als snel trokken de Hoogere Burgerschool en de Middelbare en Hoogere Handelsschool erin, de voorlopers van het Sint-Joriscollege voor jongens en Sint-Catharinalyceum voor meisjes die in 1924 naar de Elzentlaan verhuisden. Daarna was er onder meer het arbeidsbureau (Raad van Arbeid) en de sociale dienst van de gemeente in gevestigd, tot die naar de Deken Van Somerenstraat ging. Ook de muziekschool vond er onderdak, tot die in 1980 verkaste naar de Pastoor Petersstraat als onderdeel van het latere CKE. (Met dank aan Bauke Hüsken van bouwhistorisch adviesbureau Verborgen Verleden en Eindhoveninbeeld.com)

De Van Abbestichting is niet betrokken bij de beslissing om te slopen, vertelt Jos Hüsken. Hij kan zich de sloop voorstellen als de technische problemen te groot zijn. De stichting gaat er nog wel naar kijken. Ook zal de erfgoedwaakhond net als de buurt betrokken worden bij de nieuwbouwplannen. Jesper de Raad vraagt zich af of zijn woning, op het binnenterrein direct achter de bebouwing aan de Prins Hendrikstraat, daar ook bij betrokken wordt. Goijaerts vermoedt van wel, om een beter plan te kunnen maken. Alleen de woning aan de Prins Hendriksstraat zelf wordt mogelijk gespaard, al houdt de directeur van Trudo daarvoor nog een slag om de arm.