Sloopwafel en GoGo Zilla sparen nieuwe blauwe plekken op de rolschaatsbaan: ‘Roller derby heeft een opleving nodig’

INTERVIEW John de Jong is nog niet tevreden over de PS­V-selectie: ‘We willen het gat met Ajax niet verkleinen, we willen er overheen’

Technisch directeur John de Jong van PSV sprak vrijdagmiddag bij het trainingskamp van zijn club in het Duitse Marienfeld over de stand van zaken op de transfermarkt. De voetbalbaas van PSV is nog niet tevreden over de selectie, maar zegt dat de club wel goed op weg is. ,,Tevreden kan ik pas zijn als we op 1 september een goed gevoel hebben over onze ploeg”, zei De Jong over de situatie bij de Eindhovense club.

8 juli