Slot gaat bijna van stroomnet, maar het blijft knellen in Brabant: ‘Waarschijnlijk kunnen we niet iedereen op de wachtlijst helpen’

Impact van verdwij­ning Silvana Heber op Hoogeloon is enorm: ‘U maakt zich zorgen en die zorgen deel ik’

HOOGELOON - De impact van de verdwijning van Silvana Heber is enorm in haar woonplaats Hoogeloon. Dat leidt ertoe dat veel inwoners zich melden om mee te zoeken of andere acties willen starten. Burgemeester Remco Bosma riep hen dinsdagavond op daarvan af te zien. ,,Hoewel ik de machteloosheid begrijp, wil u u oproepen dat niet te doen. Dat kan het onderzoek schaden en dat wil de politie voorkomen", zei hij.

22 november