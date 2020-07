Sloten bij Reusel en Someren vervuild, inspectie bezoekt boeren

SOMEREN/REUSEL - In de omgeving van Reusel en Someren is in sloten een hogere concentratie stikstof en fosfor gemeten dan normaal. In totaal dertien boeren krijgen deze week bezoek van de inspectie om na te gaan of zij de afwijkende waarden hebben veroorzaakt.

Uit metingen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel bleek begin dit jaar dat er in de sloten te hoge concentraties stikstof en fosfor aanwezig waren. Dat duidt op verontreiniging met mest. Vanwege de coronapandemie kunnen de inspecties op boerderijen nu pas plaatsvinden.

Niet heel ernstig

Volgens een woordvoerster van Waterschap Aa en Maas is er geen sprake van zeer ernstige vervuilingen. Anders was er meteen gericht actie ondernomen. Maar het waterschap tilt wel zwaar aan de verontreinigingen. ,,Waterkwaliteit is gewoon heel belangrijk en mest in het water is niet goed.”

Na de vaststelling van de hogere concentraties begin dit jaar, zijn allerlei instanties gaan samenwerken die de waterkwaliteit in de gaten houden. Het gaat om genoemde waterschappen, Waterschap Limburg, de provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, omgevingsdiensten, het landbouwministerie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Openbaar Ministerie.

,,Mest in het water is al langer een probleem", zegt de woordvoerster van Waterschap Aa en Maas. ,,Er zijn al grote boetes voor uitgedeeld. De nieuwe samenwerking is grootschalig. We denken dat dit de beste manier is om stappen te zetten naar schoner water. We maken op deze manier ook duidelijk aan de landbouwsector dat we het probleem serieus nemen. De vervuilde sloten monden uit in bij voorbeeld De Dommel en de waterkwaliteit heeft invloed op flora, fauna en bij ernstige verontreiniging zelfs op het drinkwater.”

Slordigheid of onwetendheid

Wat de verontreinigingen rond Reusel en Someren betreft gaat het waterschap niet op voorhand uit van kwade opzet van boeren. ,,Het kan ook gaan om kleine overtredingen, slordigheid of onwetendheid."

Zodra er sprake is van doelbewuste grote lozingen van mest, treedt het Openbaar Ministerie op. Daarvan is nu nog geen sprake. De boeren van wie het waterschap weet dat ze bemesten, hebben na de constatering van de hogere waarden begin dit jaar formulieren in huis gekregen waarop ze moeten aangeven hoe hun mesthuishouding erbij staat. ,,Je moet dan denken aan papierwerk van misschien wel twintig kantjes. We hebben die formulieren nog niet ingevuld teruggekregen, dus we kunnen er ook nog geen conclusies uit trekken. Maar we richten ons op gedragsveranderingen van ondernemers, ook al weten we dat er op dit moment veel van de landbouwsector gevraagd wordt.”

De inspecties deze week worden uitgevoerd door de NVWA, de waterschappen en de omgevingsdiensten. Het is nog niet bekend wanneer de resultaten bekend zijn.