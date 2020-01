Sluiting Beursgebouw Eindhoven geeft schoonmakers ‘pijn in het hart’

EINDHOVEN - Telefoons, kleding, wodkaflessen, drugs én op het toilet in slaap gesukkelde feestgangers. De schoonmakers van het Beursgebouw in Eindhoven kwamen het allemaal tegen. Volgende week maken zij er hun allerlaatste ronde.

In zijn kantoortje in het Beursgebouw schenkt Jan Hurkmans (62) koffie in en gaat er eens goed voor zitten. Samen met zijn collega Mike Trimbos (41) van ICS was hij een kleine dertig jaar verantwoordelijk voor het telkens weer opnieuw ‘spic en span maken’ van het Beursgebouw. ,,Ik weet nog goed hoe we hier de eerste keer aankwamen met een paar zielige bezempjes", vertelt Hurkmans. ,,Goh, wat hebben we ons toen verkeken op die enorme berg rommel.”

Al heel snel daarna werden rijdende bladblazers en schrobzuigmachines in de strijd geworpen. Dat maakte het werk een stuk lichter en vooral efficiënter, vertelt Hurkmans. ,,Terwijl de een alle rotzooi aan de kant blaast, rijdt de volgende er met de schrobzuigmachine achteraan. Dat werkt wel zó snel.” Volgende week worden de machines nog één keer gestart, om de sporen van het allerlaatste evenement uit te wissen. ,,Er ligt niet veel. Met z’n tweeën zijn we daar in een paar uur mee klaar”, zegt Trimbos.

Relaxed

In drie decennia hebben de twee de nodige evenementen, optredens, festivals en feesten voorbij zien komen. Van de roemruchte Zuid-Nederlandse Beurs tot Holiday on Ice en van vakbeurzen tot concerten en dance-party's. ,,Direct na afloop van zo’n feest gingen we met een man of vijf, zes aan de slag. En rond een uur of acht 's morgens waren we dan klaar”, schetst Hurkmans. ,,Ja, je bent altijd 's nachts aan het werk, maar dat vinden we wel relaxed. Overdag loopt iedereen je voor de voeten.”

De rotzooi die achterbleef na de dance-feesten was onbeschrijflijk, zeggen de twee ICS-mannen. ,,Vaak liepen we tot onze enkels door de plastic bekers. De eerste keer waren we honderd uur bezig om alles op te ruimen.” Ook standhouders op beurzen bezorgden de schoonmakers veel werk. ,,Sommigen lieten zo’n berg hout achter, daar had ik een compleet chalet van kunnen bouwen.” Bij danceparty’s waren het vooral telefoons, rijbewijzen, pasjes, kledingstukken, lege flessen en drugs die achterbleven. Plús de gebruikers zelf: ,,Ik heb heel wat feestgangers van het toilet moeten halen, slapend en compleet van de wereld.”

Quote Het was vanaf de opening in 1991 toch een beetje een kindje van ons Jan Hurkmans , ICS

Altijd werd er onder tijdsdruk gewerkt. Dat bereikte zijn hoogtepunt bij de concerten van meidengroep K3. ,,Die deden drie shows op een dag, telkens voor zo'n 3500 bezoekers. En tussendoor moest dan even schoongemaakt worden. Daar kregen we krap vijftien tot dertig minuten de tijd voor. Reden we met twee bladblazers tegelijk tussen die rijen door en bliezen we het afval tijdelijk achter de gordijnen.” Ook gebeurde het regelmatig dat de schoonmakers op de hielen werden gezeten door de opbouwers van alweer een volgend evenement.