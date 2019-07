Slum Kids in Eindhoven: Helpende hand van Tongelre naar Thailand

‘Wat mij is bijgebleven, is de stank in de gevangenissen in Thailand”. Aan het woord is Marloes van Rens (36) uit Eindhoven. ,,In 2006 heb ik in het kader van mijn opleiding rechten, drie maanden stage gelopen in Thailand voor een organisatie die Prison Law heet. Mijn opdracht was om het Nederlandse beleid van de overheid met betrekking tot de consulaire bijstand te toetsen aan de werkelijkheid. Kort gezegd: in het beleid staat bijvoorbeeld dat er iemand vanuit de Nederlandse overheid iedere drie maanden op bezoek komt bij de Nederlandse gevangene en dan is de vraag, is dat ook echt zo?”

Van Rens besloot na de stage dat ze meer kon doen, niet alleen voor de gevangenen, maar ook voor de kinderen in de sloppenwijken. Ze richtte dertien jaar geleden Slum Kids Thailand op.

,,Het zijn schrijnende taferelen als je ziet dat de kinderen gewoon bij hun ouders in de gevangenissen worden geplaatst. Een keer per jaar ga ik naar Thailand en deel dan in de gevangenissen kinderkleren uit, maar ook verzorgingsproducten. Afgelopen februari is mijn schoonmoeder voor de eerste keer mee geweest. Het heeft een diepe indruk op haar gemaakt, zeker het bezoek aan de gevangenis.” Van Rens laat een foto zien van een kind achter tralies dat dolgelukkig een nieuw T-shirt aanpakt. Van Rens –zelf moeder– kan deze beelden goed van zich af zetten. ,,Dat moet je ook wel anders red je het gewoon niet.”

Winterkleren

Van Rens werkt nauw samen met de Hand to Hand Foundation in Pattaya, Thailand. Haar eigen organisatie zamelt in Nederland winter- en zomerkleren in. De winterkleren worden verkocht hier in Nederland en de zomerkleren gaan naar Thailand. Van de opbrengst van de winterkleren worden onder andere medicijnen en verzorgingsproducten gekocht. Verder worden met het geld kinderen gesponsord zodat zij naar school kunnen. ,,Opleiding is het enige waarmee deze kinderen uit de sloppenwijken kunnen komen”, valt Celeste Dalhuijsen (45) bij. Dalhuijsen is sinds vier jaar betrokken bij de organisatie en is degene die voor onder meer de logistiek zorgt. ,,De spullen moeten natuurlijk allemaal naar Thailand, dus via sociale media roep ik mensen op die daarheen gaan of ze bereid zijn een extra koffer mee te nemen en die daar te versturen. Ik ben altijd op zoek naar koffers.”