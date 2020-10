Sluwe dievegges bestelen bejaard echtpaar in Eindhoven

Herinvoe­ren zwemles in Eindhoven blijkt te duur

30 september EINDHOVEN - Herinvoering van zwemlessen op de basisscholen in Eindhoven is te duur. Dat kost de stad tonnen per jaar. Maar basisscholen die interesse hebben in ‘natte gymlessen’ kunnen zich wel melden bij het stadsbestuur voor een pilotproject.