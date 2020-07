Smachten naar eerste voorstelling bij Parktheater

Zeventig kaartjes waren er verkocht voor de première van Game Over van het Eindhovense jeugdtheater Wildpark. De toeschouwers zaten in groepjes verspreid in de grote Hertog Jan zaal. Met steeds minimaal twee stoelen ertussen en ook twee rijen. ,,We hebben onze eigen interpretatie gegeven aan de richtlijnen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties", vertelt woordvoerster Geertje van Geel. ,,Zo hebben we hier en daar een stoel weggehaald, zodat je zo nodig toch naar het toilet kunt zonder te dicht bij een ander te komen."

De voorstelling van Game Over is een stageopdracht voor de Vlaamse regisseur Anthony Notebaert, derdejaars student aan de Tilburgse Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK). Eigenlijk zou die gepeeld worden op de vlakke vloer van Pand P. ,,Maar daar kunnen door de beperkingen maar dertig toeschouwers zitten", vertelt artistiek leider Annemiek Nienhuis van Wildpark na de afloop. ,,Daarom zijn we blij dat we hier terecht kunnen."

Voor de acteurs, drie Vlaamse eerstejaars studenten van de FHK, was het ook bijzonder. ,,We hebben nog niet veel optredens gedaan en dan nu al in zo'n grote zaal, dat was een hele eer", zegt Romy Beun. Wout Stallaert: ,,Ik voelde duidelijk contact met het publiek, misschien juist wel omdat er niet zoveel mensen in de zaal waren." Toeschouwers Ruwe Vanwambeke en Kayleigh Leman uit Oudenaarde, vrienden van de acteurs, hadden dezelfde ervaring. ,,Het voelde toch wel gezellig", laat hij weten. ,,Ik had het idee dat ik meer contact had met anderen dan in een volle zaal. Dan sluit je jezelf toch meer af."

Anders dan anders

Ondanks de honderden lege stoelen en het grotere podium slaagden Beun, Stallaert en Jana Geens erin om een intieme, soms ook beklemmende sfeer te creëren. Ze treuren om het verlies van hun vriendin El, die het leven van een onzekere puber niet meer aankon en er een einde aan had gemaakt. Ieder verwerkt het op zijn eigen manier. Het gaat over het altijd gelukkig moeten zijn, want dat zie je op Facebook. Over het koketteren met zelfhaat - 'Wat zie ik er toch stom uit!'- Over schuldgevoel - 'Had ik haar kunnen redden?'- Over dat het leven ook mooi kan zijn.

De grote zaal van het Parktheater op een zaterdagavond met zeventig stoelen bezet voor een voorstelling met studenten is anders dan anders. Het wordt hoe dan ook een bijzondere zomer. Met juist méér cultuur dan andere jaren, dankzij de pandemie. Vanaf de eerste uitvoering na de lockdown, 9 juli Bier & Liefde van de Ben de van Oz, tot het begin van het nieuwe seizoen, loopt het programma langzaam steeds voller. Op een creatieve manier. Geertje van Geel: ,,Zo staan Theo Maassen en Dolf Jansen bij hun voorstellingen in de zaal en zitten er honderd toeschouwers op het toneel."