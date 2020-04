SmartwayZ.NL onderzoekt ervaringen van thuiswerkers

Die vragen staan centraal bij een digitale enquête, die wordt gehouden door het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL, in samenwerking met onder meer Zuid-Limburg Bereikbaar. De afgelopen week hebben 5300 mensen een link naar de vragenlijst in hun mailbox ontvangen. De doelgroep van SmartwayZ.NL bestaat uit mensen die normaliter dagelijks onderweg zijn naar hun werkplek, maar nu vanwege de coronacrisis veelal vanuit huis werken.

Hen wordt onder meer gevraagd welke plus- en minpunten het thuiswerken oplevert, of hun productiviteit is gestegen of juist gedaald, of de werkgever voldoende maatregelen heeft getroffen om thuiswerken mogelijk te maken en of zij in de toekomst vaker thuis willen gaan werken.

Tot op heden hebben zo'n 440 mensen de vragenlijst ingevuld. Die respons is op zich al voldoende voor het doen van representatieve uitspraken, aldus een woordvoerster van SmartwayZ.NL. Donderdag krijgen de mensen een reminder in de mailbox.

Duidelijk zichtbaar

,,Dit deel betreft het kwantitatieve onderzoek", licht ze toe. ,,Deze week gaat ook nog een kwalitatief onderdeel van start, waarbij we met werkgevers in gesprek gaan over hun ervaringen.” Volgens SmartwayZ.NL zijn de effecten van het zoveel mogelijk vanuit huis werken, duidelijk zichtbaar: er wordt veel minder gereisd, waardoor het dagelijkse fileleed is opgelost.