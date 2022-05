Smashing Bruang toch blij met tennishal op Vijfkamplaan: Meer banen én horeca die bijna altijd open is voor dezelfde prijs

De badmintonclub moet vertrekken uit sporthal De Tempel omdat in de nieuwe hal op de Henegouwenlaan geen officiële belijning zit voor badminton. De nieuwe thuisbasis wordt de tennishal op de Vijfkamplaan. In eerste instantie leek die locatie met twaalf banen versus zeven banen in sporthal De Tempel - geen optie, omdat de huur een stuk hoger zou liggen. De gemeente Eindhoven komt de club nu tegemoet. Zij gaat dezelfde huur betalen als voor de huidige hal.

Club moet uitwijken

Badmintonclub Smashing Bruang speelt al 35 jaar in de Tempel. De bedoeling was om na de zomervakantie naar de nieuwe sporthal van het Stedelijk College Eindhoven op de Henegouwenlaan te verhuizen. Echter nu blijkt dat deze - nog in aanbouw zijnde hal- geen officiële badmintonbelijning heeft, waardoor de club moet uitwijken naar een andere locatie.

Bij het bestuur van de club waren er zorgen over de hoogte van de huur en wat de leden zouden gaan doen bij een verhuizing. Secretaris Audy Nettekoven geeft aan blij verrast te zijn met het aanbod van de tennishal voor dezelfde huurprijs.

Quote Ook voor de leden pakt de verhuizing goed uit omdat de horeca in de tennishal vrijwel altijd open is

Ook voor de leden pakt de verhuizing goed uit omdat de horeca in de tennishal vrijwel altijd open is. En mocht -ie gesloten zijn, blijven er genoeg alternatieven in de buurt over. Bij Smashing Bruang staat gezelligheid namelijk voorop, aldus Nettekoven. ,,Veel leden blijven na de training gezellig napraten en wat drinken.”

Parkinson Games

Doordat er aan de Vijfkamplaan meer badmintonbanen zijn, ziet Nettekoven ook mogelijkheden voor de toekomst. De club organiseert tijdens de Parkinson Games, begin augustus in Eindhoven, het badmintontoernooi. De ziekte van Parkinson is een ziekte waarbij de hersenen spierbewegingen steeds minder goed sturen. Nettekoven: ,,Na de games willen we mensen met Parkinson de mogelijkheid bieden om lid te worden van onze club. Door de extra banen kan dat ook. We kunnen dan ook tevreden zijn met deze oplossing.”

De voorbereiding voor de Games is in volle gang. Op dit moment wordt er kennis opgedaan bij specialisten over hoe de sport aangeboden kan worden aan mensen met Parkinson, omdat bijvoorbeeld achterlopen niet gaat. Ook worden de spelregels aangepast.