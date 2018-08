Smeulende printplaten zorgen voor ontruiming gebouw High Tech Campus, één persoon lichtgewond

Taakstraf voor vechtende man uit Eindhoven die oog verloor tijdens knokpartij

14:27 EINDHOVEN - Een 26-jarige man uit Eindhoven is dinsdag door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld op straat in Eindhoven. De man kreeg drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 200 uur opgelegd. Een 35-jarige vrouwelijke medeverdachte krijgt voor haar aandeel in de vechtpartij een maand voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 150 uur.