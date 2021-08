Smikkelen voor lichaam en geest in heerlijk Baden

We mogen er weer op uit. Wat is de favoriete zomerbestemming van cultuurmakers? Kerstin Zabransky, illustrator en vormgever uit Eindhoven.

„Ik ben bezig de laatste hand te leggen aan mijn nieuwe boek Brave Max! (Toch?)’ Het moet op 1 september naar de uitgever. Daarna gaat het nog door de molen. Voorjaar 2022 moet het in de winkels liggen. Er moeten folders gemaakt worden om mee te nemen naar beurzen.”

Onkruidkaarten

De Eindhovense maakt de laatste jaren naam als illustrator, en is daarnaast een van de vormgevers van het Eindhovens Dagblad. ,,Als illustrator heb ik uiteenlopende opdrachten. Ontwerpen maken voor de wanden van een tunnel, een muur in Blixembosch, kinderkleding. In opdracht van de gemeente Eindhoven geef ik vier van die grijze verkeersregelkastjes bij stoplichten meer kleur. En ik maak onkruidkaarten: een afbeelding van een plant als de melkdistel, waarop een recept staat voor een gerecht dat je ermee kunt maken. Die verkoop ik in mijn webwinkeltje. In de zomer kom ik in ieder geval achter mijn computer vandaan. Daar zit ik te veel achter. Ik maak er al mijn tekeningen mee.

,,Ik heb heel goede herinneringen aan Oostenrijk, waar mijn familie vandaan komt. We gingen altijd de oma’s bezoeken, in Wenen en Baden. Wij gingen daar een paar keer per jaar heen toen ik klein was. Omdat je opgroeide met de mensen daar was het altijd thuiskomen voor mij en mijn broer. Het was een uitvalsbasis voor een bezoek aan andere landen. Kroatië, Tsjechië, Italië.”

Schitterende vergezichten

„Baden is een heerlijke stad. Het is een oud kuuroord in een wijnstreek ten zuiden van Wenen. Het ligt in een dal, omringd door bergen. Je hebt daar schitterende vergezichten. Vandaar is het maar een ‘Katzensprung’ naar Wenen. Net als in veel andere steden en dorpen heeft Baden een centraal plein met een ‘Pestsäule’, die aan epidemieën van eeuwen geleden herinneren. Je drinkt daar espresso in bars met obers altijd wat chagrijnig zijn."

,,Het leukste zijn er de ‘Heuriger’, familiebedrijfjes van wijnboeren. Er zijn ook toeristische ‘Heuriger’, waar bussen langskomen, maar de kleine zijn de leukste. Het zijn mensen die je persoonlijk kent, met wie je een praatje maakt. Als ze open zijn hangen ze een krans aan een paal. In Baden heb je zeker dertig ‘Heuriger’. Die stemmen hun openingstijden op elkaar af, omdat ze niet met elkaar willen concurreren.”

Een stinkend rookkaasje

„Ze schenken wijn met ‘Aufstrich’. Je haalt het eten bij de ‘Theke’, waar alles uitgestald staat. Liptauer, dat is een pittig paprikabeleg. ‘Senfgurken’, heerlijke geschilde augurken ingelegd met mosterdzaad. Brood met ‘Schmalz’ en rauwe uiringen. En Quargel, een roomkaasje dat er heel onschuldig uitziet, maar ongelofelijk stinkt. Ze doen de dingen die je wilt hebben in schoteltjes, zodat je een tafel vol met hapjes hebt staan. Het is ‘Gaumenschmaus und Seelenfutter’. Smikkelen voor lichaam en geest.”

Volledig scherm Kerstin Zabransky. © Minke van Weegberg