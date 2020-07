Smurfenvijver Lichtjesroute in Eindhoven blijft leeg door corona

Ook komt er geen fietsersavond met muzikale evenementen én geen stopplaatsen op de Lichtjesroute die ‘aan’ staat van vrijdag 18 september tot zondag 11 oktober. Bovendien roept de Lichtjesroute bezoekers op om alleen met gezinsleden in de auto te gaan zitten. ,,We hebben radicale keuzes gemaakt om geen risico's te lopen dat er veel mensen bij elkaar komen", aldus voorzitter Ivo Baijens.

,,Nee, we hebben niet overwogen om de route niet door te laten gaan. We zijn steeds in overleg gebleven met de gemeente. Dit is geen evenement waar veel mensen bijeenkomen. In de auto of op de fiets kun je het principe van social distancing natuurlijk goed in praktijk brengen. Bovendien gaat de Lichtjesroute over vrijheid, breder dan de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Dat willen we zeker dit jaar vieren nu we allemaal niet bepaald vrij zijn.”

De lichtornamenten in de vijver in de woonwijk Mensfort trekt altijd veel publiek. Daar werden andere jaren ook al maatregelen genomen om de drukte te spreiden, zoals het uitdelen van snoepjes net vóór het plein. Maar dat zou onvoldoende zijn om de RIVM-regels in acht te nemen. En dus blijft het water leeg. ,,We willen besmetting voorkomen, bij onze bezoekers, maar ook bij de vrijwilligers. Over twee weken beginnen we weer met het ophangen van de lichtornamenten. Daarbij werken we ook op anderhalve meter afstand. En in een hoogwerker waar dat niet kan, met mondkapjes. Ons gebouw is ook drie maanden dicht geweest.”

En dus organiseert de Lichtjesroute ook geen gezamenlijke fietstocht en geen extra activiteiten of verkooppunten van soep en koffie langs de route. De vijf locaties waar andere jaren muziekoptredens waren tijdens de fietsavond, blijven ook leeg. Of de ritjes met de oude legervoertuigen van Wheels doorgaan, is nog niet zeker. Dat besluit valt volgens Baijens pas enkele dagen van tevoren. Andere georganiseerde tochten, zoals de hardlooproute, motoravond en busritten, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de Lichtjesroute zelf.

Het nieuwe ornament van de Lichtjesroute in de Smurfenvijver aan het Hendrik de Keyzerplein in Eindhoven. De molen is gebaseerd op de Annemie aan de Boschdijk in Eindhoven.

Doordat de organisatie drie maanden stil heeft gelegen, zijn plannen voor nieuwe ornamenten blijven liggen. ,,We hadden veel op stapel staan, maar doordat we drie maanden achter lopen is daar niet veel van gekomen. We kijken welke ideeën we nog uit kunnen voeren.”