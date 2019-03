Snackstop voor de obesitaspoes en -konijn: Tonks en Greetje doen mee aan de afvalrace voor huisdieren in Eindhoven

Ze is een van de deelnemers aan de afvalrace voor huisdieren die Dierenziekenhuis Eindhoven organiseert. In het geval van Greetje hard nodig want in een paar maanden tijd kwam er 1,3 kilo bij. Een combinatie van een chronisch gebrek aan beweging en een onbeperkte hoeveelheid voer. ,,We hadden geen idee”, vertelt Craanen met een schuldbewuste blik in d'r ogen. ,,We hebben het konijn onlangs gekregen van de buurkinderen die er geen ruimte meer voor hadden. Daar kreeg ze altijd een volle bak brokjes en daar zijn we dus maar gewoon mee doorgegaan. Als de buurkinderen 's middags nog even langs kwamen, kreeg ze bovendien gewoon nog een tweede bak voer.”