Sneeuw blijft vooralsnog uit in Zuidoost-Brabant: waar blijft die blizzard?

De NS paste zijn dienstregeling aan en liet met het oog op het verwachte dikke pak sneeuw een flink aantal treinen in de remise staan. Strooiwagens werden dinsdagavond al op tal van plekken ingezet; een preventieve maatregel die een herhaling van vorige week dinsdag, toen een enorm infarct het verkeer in heel het land urenlang stilzette, moest voorkomen. Maar tot nu toe blijft het op de meeste plaatsen opmerkelijk droog.

Zonder nu meteen per se zijn gelijk te willen halen, zag weerman Johan Verschuuren uit Aarle-Rixtel dinsdagavond de bui al hangen. Of beter gezegd: hij zag 'm niet hangen. “Er zou mogelijk wel iets gaan vallen, maar over de hoeveelheid liet de natuur zich niet uit. Er was geen enkele aanwijzing voor een dik pak sneeuw", aldus Verschuuren. “Maar de winter is nog niet voorbij: als de dagen gaan lengen, begint de winter te strengen.”

Ook voor de woensdagavond houdt hij nog een voorzichtige slag om de arm. “Mogelijk dat er later op de avond toch nog een beetje gaat vallen.”

Beetje een tegenvaller

Ook de Eindhovense gladheidsbestrijders hadden hun borst van tevoren al natgemaakt. Dinsdagavond waren ze uitgerukt met 36 strooiwagens. Gezamenlijk werd er 75 ton strooizout uitgereden, meldt Ruud Jacobs, coördinator gladheidsbestrijding bij de gemeente. Preventief strooien zorgt ervoor dat de sneeuw niet direct vastvriest aan het wegdek. “Heel bijzonder wat er nu gebeurt", zegt Jacobs. “Met uitzondering van Reusel is er nergens in de regio wat gevallen. Terwijl juist het zuidoosten van het land het meeste sneeuw zou krijgen.”

Een beetje een tegenvaller is het wel, zegt Jacobs. Voor de chauffeurs van de strooiwagens -loonwerkers met een vrachtwagen- is er niets mooiers dan strooien als het sneeuwt. “Sneeuwbuien zijn voor hen de krenten in de pap.” Jacobs blijft er desondanks rekening mee houden dat de strooiwagens woensdagavond opnieuw de weg op moeten. Veertig in totaal staan er stand by.

Quote Het kan zomaar ineens omslaan Woordvoerster NS

De NS heeft er geen spijt van dat zij de dienstregeling heeft aangepast, ook al bleef zware sneeuwval tot nu toe uit. Volgens een woordvoerster blijft de kans immers bestaan dat het alsnog flink gaat sneeuwen. “Je moet het zekere voor het onzekere nemen", vindt zij. “Het kan zomaar ineens omslaan. En dan ben je achteraf blij dat je dit gedaan hebt.” Loopt de NS nu veel inkomsten mis doordat er minder treinen rijden? “De financiële gevolgen zijn voor NS niet zo interessant. Als je dit niet gedaan zou hebben en het was wél gaan sneeuwen, had dat ook voor extra kosten gezorgd.”

Wisselende reacties

Het uitblijven van een dik pak sneeuw leidt onder de lezers van het ED tot wisselende reacties. “Ik ben gaan werken op kantoor, maar bleek de enige die de moeite had genomen naar kantoor te rijden. Wel lekker rustig, heb veel werk kunnen verzetten in me uppie”, reageert Frans Vogels uit Gemert op een oproepje op deze site. Jerry van der Wielen uit Eindhoven verzette al zijn afspraken naar andere dagen om maar niet te hoeven rijden door de sneeuw. “Helaas was dit allemaal niet nodig.”

Frank Seegers, eveneens uit Eindhoven, had geen enkele maatregel genomen met het oog op de naderende sneeuwval: “Ik ben nog van de tijd dat er wel winters waren. Auto’s en schaatsers die elkaar passeerden op het ijs van het IJsselmeer. Ik snap dan ook niets van dat gezever over die codes die tegenwoordig te pas en te onpas rondgestrooid worden. Wij keken naar buiten of het sneeuwde. Eerst de ijsbloemen van de ramen krassen natuurlijk want anders zag je niets.”