Snel besluit over toekomst Berkenhuisje in Genneper Parken Eindhoven

Piet Menu van Het Zuidelijk Toneel: ‘Theater maken zonder risico's interes­seert me niet’

EINDHOVEN - Met Piet Menu aan het roer is Het Zuidelijk Toneel aanweziger dan ooit. De Vlaming haalde de band met de zuiderburen stevig aan. Nu is er een stuk over Geert Jan Jansen (Waalre 1943), en een stuk over 'de achterkant van Eindhoven' is in de maak.