Snel een belletje van de gemeente als de schulden oplopen

Meer Eindhovena­ren in de bijstand en hogere schulden door coronacri­sis

4 februari EINDHOVEN - Na een forse daling van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering de afgelopen jaren, zijn het er in Eindhoven inmiddels weer 6515, evenveel als in 2018. Een rechtstreeks gevolg van corona, zo denkt de gemeente die zorgen heeft over een verdere stijging de komende maanden.