Snel groeiend Prodrive uit Son strikt investeerder, technologiebedrijf zet in op trends als energietransitie en digitalisering maatschappij

Hoe kan PSV het komende maand aanpakken zonder uitblinker Ibrahim Sangaré?

In zijn 66 wedstrijden voor PSV groeide Ibrahim Sangaré uit tot misschien wel de belangrijkste speler van het elftal van dit moment. Niet door zijn 5 goals en 2 assists, maar vooral door het onschadelijk maken van veel gevaarlijke situaties. De Ivoriaanse middenvelder zit er vaak nog net met een been tussen als de tegenstander wil oversteken. In het spel in balbezit heeft hij zich bovendien ontwikkeld en durft hij nu meer acties te maken.

26 december